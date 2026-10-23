Eskişehir'de iki adrese yapılan operasyonda 3 kilo 380 gram metamfetamin bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir'de iki adrese yapılan operasyonda 3 kilo 380 gram metamfetamin bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de polisin iki adrese düzenlediği operasyonda 3 kilo 380 gram metamfetamin, 12 bin 460 sentetik hap ve 61 şişe kaçak-sahte alkol ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, aranan şüphelinin uyuşturucu ticareti suçundan cezaevinde tutuklu olduğu belirlendi.

Eskişehir'de polisin 2 farklı adrese düzenlediği operasyonda 3 kilo 380 gram metamfetamin, 12 bin 460 adet sentetik hap ve 61 şişe kaçak alkol ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ve kaçak alkol ticareti yaparak halk sağlığını tehlikeye düşüren şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yürütülen detaylı takip sonucunda tespit edilen 2 farklı ikamete operasyon gerçekleştirildi.

Adreslerde zehir tacirlerine darbe vuruldu

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle koordineli olarak gerçekleştirilen aramalarda; 3 kilo 380 gram metamfetamin, 12 bin 460 adet yeşil reçeteye tabi sentetik hap ve 61 şişe kaçak-sahte alkol ele geçirildi.

Bir şüpheli gözaltına alındı, diğeri cezaevinde çıktı

Operasyon sonucunda 1 şüpheli yakalanarak cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında aranan diğer şüphelinin ise uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan halihazırda cezaevinde tutuklu bulunduğu belirlendi.

Şüpheliler hakkında başlatılan adli işlemler sürdürülüyor.

Kaynak: İHA
Uyuşturucu TicaretiEskişehir3. SayfaGüvenlikGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlahiyatçı Şenocak, tribünlerdeki Salah tezahüratına tepki gösterdi: Derhal son verin İlahiyatçı Şenocak, tribünlerdeki Salah tezahüratına tepki gösterdi: Derhal son verin
Üniversite öğrencisinden tespih için para istedi, araya giren vatandaş genci uzaklaştırdı Üniversite öğrencisinden tespih için para istedi, araya giren vatandaş genci uzaklaştırdı
Cinsel ilişki, şantaj ve idam İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası Cinsel ilişki, şantaj ve idam! İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası
Recep İvedik 8 fragmanı yayınlandı, izleyiciler eski filmlerin mizahını aradı Recep İvedik 8 fragmanı yayınlandı, izleyiciler eski filmlerin mizahını aradı
Hakem bile şok oldu İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı Hakem bile şok oldu! İngilizler dün gece Türk taraftarlarla tanıştı
Zeytinburnu’nda yağ aldırma ameliyatında ölen kadının eşi hastaneden şikayetçi oldu Zeytinburnu'nda yağ aldırma ameliyatında ölen kadının eşi hastaneden şikayetçi oldu
15:01
Son yaşananlardan sonra Sarıgül’ün o meşhur videosu dolaşıma girdi
Son yaşananlardan sonra Sarıgül'ün o meşhur videosu dolaşıma girdi
14:52
Şenol Güneş’ten Milli Takım için olay sözler Sergen Yalçın sorusuna dikkat çeken yanıt
Şenol Güneş'ten Milli Takım için olay sözler! Sergen Yalçın sorusuna dikkat çeken yanıt
14:47
Doktor, polis, öğretmen... İşte 2027 için meslek meslek maaş hesabı
Doktor, polis, öğretmen... İşte 2027 için meslek meslek maaş hesabı
14:34
Endişelendiren tablo Borsada 18 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
Endişelendiren tablo! Borsada 18 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
14:27
Yılmaz Vural, Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor
Yılmaz Vural, Türk futbolunun köklü takımını satın alıyor
13:27
1 milyon kişinin borcu silinecek Meclis’te hazırlıklar başladı
1 milyon kişinin borcu silinecek! Meclis'te hazırlıklar başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 15:18:20. #.0.3#
SON DAKİKA: Eskişehir'de iki adrese yapılan operasyonda 3 kilo 380 gram metamfetamin bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei