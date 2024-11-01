Eskişehir'de İki Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Eskişehir'de İki Silahlı Saldırı

Eskişehir\'de İki Silahlı Saldırı

Kar maskeli saldırgan, husumetlisini vurarak bir genci yaraladı; güvenlik güçleri peşinde.

01.11.2024 10:52
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Eskişehir'de kar maskeli bir şahıs, husumetli olduğu iddia edilen kişiye yönelik 4 saat arayla 2 kez silahlı saldırı gerçekleştirdi. İlk saldırısında olay yerinden geçen bir vatandaşı yaralayan saldırgan, ikinci saldırısında husumetlisini sırtından yaraladı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yüzünü kar maskesi ile gizleyen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs ilk olarak 22.00 sularında bölgeye gelerek husumetli olduğu iddia edilen eğlence mekanı çalışanı F.G.'ye yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırgan, silahının tutukluk yapması nedeniyle ilk saldırıda yoldan geçen G.H. isimli genci yaraladı. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayda yaralanan G.H., 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kar maskeli saldırgan, yaklaşık 4 saat sonra aynı yere tekrar geldi. Çalıştığı eğlence mekanından çıkan ve evine gittiği esnada silahlı saldırıya uğrayan F.G., sırtından vurularak yaralandı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan F.G., tedavi altına alındı.

Aynı kişi tarafından gerçekleştirilen 2 ayrı silahlı saldırıda yaralanan G.H.'nin ve F.G.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Saldırıları gerçekleştirdikten sonra kaçan şüphelinin yakalanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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