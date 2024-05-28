Eskişehir'de İnşaat Şantiyesinde Kanlı Kavga: 1 Güvenlik Görevlisi Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Eskişehir'de İnşaat Şantiyesinde Kanlı Kavga: 1 Güvenlik Görevlisi Ağır Yaralandı

Eskişehir\'de İnşaat Şantiyesinde Kanlı Kavga: 1 Güvenlik Görevlisi Ağır Yaralandı

Eskişehir'de bir inşaat şantiyesinde çalışan 2 güvenlik görevlisi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda bir güvenlik görevlisi ağır şekilde yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

28.05.2024 14:52
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Eskişehir'de inşaat şantiyesinde çalışan 2 güvenlik görevlisinin bıçaklı kavgası kanlı bitti. Güvenlik görevlilerinden 1'i ağır şekilde yaralandı.

Olay, Odunpazarı İlçesi Vadişehir Mahallesi Yaşar Kemal Caddesi üzerinde bulunan inşaat sahasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı inşaat sahasında çalışan Bedri E. ile Fettah B. isimli güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Fettah B. isimli şahıs Bedri E.'ye elindeki bıçakla saldırdı. Çıkan arbede sonucunda Bedri E. vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.

Aldığı bıçak darbeleri sonucunda ağır yaralanan Bedri E., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavga esnasında bıçakla elinden yaralanan Fettah B. ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de İnşaat Şantiyesinde Kanlı Kavga: 1 Güvenlik Görevlisi Ağır Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de İnşaat Şantiyesinde Kanlı Kavga: 1 Güvenlik Görevlisi Ağır Yaralandı - Son Dakika
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