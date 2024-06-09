Eskişehir'de izinsiz gösteri ve yürüyüşe polis müdahalesi: 10 gözaltı - Son Dakika
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Eskişehir'de izinsiz gösteri ve yürüyüşe polis müdahalesi: 10 gözaltı

Eskişehir'de izinsiz olarak 'Onur Yürüyüşü' adı altında gösteri ve yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Polis ekiplerinin uyarılarına rağmen dağılmayan grup, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. 5'i kadın toplamda 10 kişi sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

09.06.2024 19:21
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Eskişehir'de izinsiz gösteri ve yürüyüş yapmak amacıyla toplanan gruba polis müdahale etti, 10 kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyadan haberleşerek Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi'nde bulunan Ulus Anıtı meydanında buluşan grup, izinsiz şekilde 'Onur Yürüyüşü' adı altında gösteri ve yürüyüş yapmak istedi. LGBT bayrağı açarak sloganlar atan topluluk, polis ekiplerinin uyarılarına rağmen dağılmadı.

Bölgede güvenlik tedbiri alan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik, Asayiş ve Çevik Kuvvet ekipleri tarafından göstericilere müdahale edildi. Gerçekleştirilen müdahalede, 5'i kadın 10 kişi gözaltına alındı. Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 10 eylemci, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de izinsiz gösteri ve yürüyüşe polis müdahalesi: 10 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de izinsiz gösteri ve yürüyüşe polis müdahalesi: 10 gözaltı - Son Dakika
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