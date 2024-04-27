Eskişehir'de Jandarma Fabrika Çalışanlarına Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi ve KADES Uygulaması Hakkında Eğitim Verdi - Son Dakika
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Eskişehir'de Jandarma Fabrika Çalışanlarına Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi ve KADES Uygulaması Hakkında Eğitim Verdi

Eskişehir\'de Jandarma Fabrika Çalışanlarına Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi ve KADES Uygulaması Hakkında Eğitim Verdi

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, 5 Milyon Erkeğe Farkındalık ve KADES Uygulaması konularında fabrika çalışanlarına bilgilendirme ve eğitim faaliyeti düzenledi. Açıklamada, bu tür faaliyetlerin devam edeceği vurgulandı.

27.04.2024 11:52
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Eskişehir'de jandarma ekiplerince fabrika çalışanlarına yönelik "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, 5 Milyon Erkeğe Farkındalık ve KADES Uygulaması Tanıtımı" konularında bilgilendirme ve eğitim faaliyeti düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde; Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı İmişehir Jandarma Karakol Komutanlığı personelinin katılımıyla, fabrika çalışanlarına yönelik, "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, 5 Milyon Erkeğe Farkındalık ve KADES Uygulaması Tanıtımı" konularında bilgilendirme ve eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu' çerçevesinde bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerine kararlılıkla devam edileceği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Jandarma, KADES, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Jandarma Fabrika Çalışanlarına Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi ve KADES Uygulaması Hakkında Eğitim Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Jandarma Fabrika Çalışanlarına Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi ve KADES Uygulaması Hakkında Eğitim Verdi - Son Dakika
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