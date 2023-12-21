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Eskişehir'de Jandarma Operasyonu: Çok Sayıda Aranan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Jandarma Operasyonu: Çok Sayıda Aranan Şüpheli Yakalandı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan toplam 50 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Eskişehir\'de Jandarma Operasyonu: Çok Sayıda Aranan Şüpheli Yakalandı
21.12.2023 - 10:51,
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Eskişehir'de jandarma ekiplerinin çalışması sonucu kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan şüpheliler yakalandı.

Mevcut kamu düzeninin sağlanması amacıyla, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yapıldı. Jandarma sorumluluk bölgesinde belirli tarihler arasında yapılan faaliyetler neticesinde; haklarında 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 48 şahıs, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 2 şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Ayrıca jandarma tarafından çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen toplam 50 şahıs çalışmalar sonucu yakalandı. Yakalanan şüpheliler, işlemleri için adli makamlara sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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