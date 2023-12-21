Eskişehir\'de Jandarma Operasyonu: Çok Sayıda Aranan Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin çalışması sonucu kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan şüpheliler yakalandı.

Mevcut kamu düzeninin sağlanması amacıyla, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yapıldı. Jandarma sorumluluk bölgesinde belirli tarihler arasında yapılan faaliyetler neticesinde; haklarında 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 48 şahıs, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 2 şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Ayrıca jandarma tarafından çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen toplam 50 şahıs çalışmalar sonucu yakalandı. Yakalanan şüpheliler, işlemleri için adli makamlara sevk edildi. - ESKİŞEHİR