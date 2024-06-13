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Eskişehir'de 'Jandarmanın 185. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlama Etkinliği' çerçevesinde çocuklara jandarma ekiplerinin görevleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir'in katılımı ile Eskişehir Çocuk Evleri Koordinasyon Evleri Merkezi ( ÇEKOM) Müdürlüğü'nde 'Jandarmanın 185. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlama Etkinliği' icra edildi. Olay Yeri İnceleme Timi ve Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince jandarmanın görevleri hakkında öğrencilere bilgi verildi. Öğrencilere, Jandarma Köpek Unsuru Operatörü refakatinde köpek gösterisi ve Komando Bölük Komutanlığı tarafından komando personeli teçhizatları ile birlikte jandarma komandonun tanıtımı yapıldı.

Kadın astsubaylar tarafından jandarmanın imkan ve kabiliyetleri sergilenirken, meslek tanıtımı yapıldı ve hediye dağıtıldı. - ESKİŞEHİR