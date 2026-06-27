Eskişehir\'de dev kaçak alkol operasyonu: 1 tutuklama

Eskişehir'de düzenlenen kaçak alkol operasyonunda 2 bin 85 litre etil alkol ele geçirilirken, 1 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlilerince, halk sağlığının korunması, devletin vergi kaybının önlenmesi ve haksız kazancın engellenmesi amacıyla çalışma yapıldı. Bu kapsamda, şüpheli bir şahsın kaçak/sahte alkol üretiminde kullanılan etil alkolleri piyasaya sürdüğü tespit edildi. Düzenlenen operasyon kapsamında yapılan aramalarda 2 bin 85 litre etil alkol ele geçirildi. Bir şüpheli şahsın ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR