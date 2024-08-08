Eskişehir'de Kaçak İçki Üretimi Yapan 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Kaçak İçki Üretimi Yapan 2 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir\'de Kaçak İçki Üretimi Yapan 2 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde kaçak içki üretimi yapılarak piyasada satan 2 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok miktarda kaçak içki ele geçirildi.

08.08.2024 13:40
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde kaçak içki üretimi yapılarak piyasada satan 2 şüpheli yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerin çalışması neticesinde Seyitgazi ilçesinde evlerinde kaçak içki üretimi yapan iki şüpheli şahıs tespit edildi. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramada; 5 litre viski, 18 litre rakı, 1,2 kg anason aroması, 35,5 litre etil alkol, 1 adet alkolmetre, 2 adet damıtma düzeneği ve 28 adet boş alkol şişesi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Seyitgazi, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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