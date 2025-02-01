Eskişehir\'de Kaçak Kazı Davası

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Eskişehir'de kaçak kazı yaparken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı Yukarıçağlan Mahallesi Kurucu Kuyusu mevkiinde 1'inci derece arkeolojik sit alanında şüpheli şahısların kaçak kazı yaptığı bilgisi üzerine 30 Ocak'ta düzenlediği operasyonla 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Yapılan incelemede kepçe ile 10,45x9,95 metre genişliğinde ve 2,40 metre derinliğinde çukur kazıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - ESKİŞEHİR