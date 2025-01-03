Eskişehir’de Kaçak Kazı Operasyonu

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Eskişehir'de kaçak kazı yaptığı esnada jandarma ekiplerince suçüstü yakalanan 2şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Sarıcakaya İlçesi'nde şüpheli şahısların kaçak kazı yaptığı öğrenildi. Ekipler tarafından başlatılan çalışma sonucunda, 2 şüpheli şahıs kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Kazı alanında yapılan incelemede, 1 adet alan tarama cihazı, 1 adet el dedektörü, 1 adet pointer, 1 adet jeneratör, 2 adet beton delici ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanuna Muhalefet' suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR