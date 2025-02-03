Eskişehir'de Kaçak Kazı Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eskişehir'de Kaçak Kazı Operasyonu

Eskişehir\'de Kaçak Kazı Operasyonu

Eskişehir'de 4 şüpheli kaçak kazı yaparken jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

03.02.2025 16:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de kaçak kazı yapan 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Sivrihisar ilçesinde şüpheli şahısların kaçak kazı yaptığı bilgisi üzerine Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde Sivrihisar ilçesi Karakaya mevkiinde 4 şüpheli şahıs kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Kazı alanında 1 adet matkap, 2 adet el dedektörü, 1 adet yılan kamera, 1 adet el dürbünü, 9 adet muhtelif kazı malzemesi maktap ucu, levye ve 2 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanuna Muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sivrihisar, Güvenlik, Jandarma, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Kaçak Kazı Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:05 Yaşadığı dehşete bu notu düştü: Akşam eve gitmeye çalışan kızsın Yaşadığı dehşete bu notu düştü: Akşam eve gitmeye çalışan kızsın
16:36 Almanya’dan Türklere Schengen vizesinde kolaylık Almanya'dan Türklere Schengen vizesinde kolaylık
16:26 İstanbul’da kar alarmı Uçuşlar iptal edilecek İstanbul'da kar alarmı! Uçuşlar iptal edilecek
15:32 Ege’deki depremler sonrası İzmir’den gelen görüntü tedirgin etti Ege'deki depremler sonrası İzmir'den gelen görüntü tedirgin etti
15:19 Çiftlik Bank davasında Tosuncuk’a 45 bin yıl hapis cezası Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'a 45 bin yıl hapis cezası
07:16 Galatasaray Morata’nın maliyetini açıkladı Galatasaray Morata'nın maliyetini açıkladı
07:14 Davutoğlu, İmamoğlu’na desteğe giden il başkanını görevden aldı Davutoğlu, İmamoğlu'na desteğe giden il başkanını görevden aldı
07:12 Fenerbahçe-Rizespor maçından sonra herkes birbirine girdi Fenerbahçe-Rizespor maçından sonra herkes birbirine girdi
02:14 Ege Denizi’nde son 6 günde 400’ün üzerinde deprem oldu Ege Denizi'nde son 6 günde 400'ün üzerinde deprem oldu
01:46 Nijerya’da otobüs kazası: 28 ölü, 49 yaralı Nijerya'da otobüs kazası: 28 ölü, 49 yaralı
00:44 Ölü ve yaralılar var Freni boşalan kamyon dehşet saçtı Ölü ve yaralılar var! Freni boşalan kamyon dehşet saçtı
00:01 Kızılcık Şerbeti’ndeki sahne bakanlığı harekete geçirdi: Doğru değil Kızılcık Şerbeti'ndeki sahne bakanlığı harekete geçirdi: Doğru değil
23:18 Cemal Enginyurt ve Salih Uzun CHP’ye katıldı Cemal Enginyurt ve Salih Uzun CHP'ye katıldı
22:08 Sandalyede ölü bulunan şahsın katil zanlısı olan kadın, kameralardan yakalandı Sandalyede ölü bulunan şahsın katil zanlısı olan kadın, kameralardan yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 17:46:34. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Kaçak Kazı Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.