Eskişehir\'de Kaçak Sigara Operasyonu

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Eskişehir'de jandarma ekiplerince kaçak sigara satışı yapan 6 şahsın, adreslerinden yapılan aramalarda çok sayıda tütün ve alkol ürününün yanı sıra tüfek ile geyik boynuzu ele geçirildi.

Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde şüpheli 6 şahsın kaçak yollardan temin ettiği sigaraları müşteri buldukça sattığı bilgisi jandarma ekiplerince alındı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimlerce konuyla alakalı çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde şüpheli şahıslara ait 8 farklı adreste yapılan aramalarda; 16 bin 404 paket sigara, 190 adet puro, 2 adet elektronik sigara, 13 şişe alkollü içki, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 4 takım geyik boynuzu ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR