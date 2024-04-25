Eskişehir\'de Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Şüpheliye Adli İşlem Uygulandı

3.Sayfa

Eskişehir'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, elindeki kaçak sigaraları müşteri buldukça sattığı tespit edilen 2 şüpheliye adli işlem uygulanırken, şahısların ikametlerinde yapılan aramada 236 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Odunpazarı ilçesi Türkmentokat Mahallesi'nde ikamet eden 2 şahsın kaçak yollardan temin ettiği bandrolsüz ve hologramsız kaçak sigaraları müşteri buldukça sattıkları tespit edildi. Bu durumun üzerine ekiplerce şüphelilerin evinde yapılan aramada çeşitli markalara ait toplam 236 paket kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR