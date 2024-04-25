Eskişehir'de Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Şüpheliye Adli İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Şüpheliye Adli İşlem Uygulandı

Eskişehir\'de Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Şüpheliye Adli İşlem Uygulandı

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, kaçak sigara satışı yaptığı tespit edilen 2 şüpheliye adli işlem uygulandı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada ise 236 paket kaçak sigara ele geçirildi.

25.04.2024 11:25
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Eskişehir'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, elindeki kaçak sigaraları müşteri buldukça sattığı tespit edilen 2 şüpheliye adli işlem uygulanırken, şahısların ikametlerinde yapılan aramada 236 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Odunpazarı ilçesi Türkmentokat Mahallesi'nde ikamet eden 2 şahsın kaçak yollardan temin ettiği bandrolsüz ve hologramsız kaçak sigaraları müşteri buldukça sattıkları tespit edildi. Bu durumun üzerine ekiplerce şüphelilerin evinde yapılan aramada çeşitli markalara ait toplam 236 paket kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Şüpheliye Adli İşlem Uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Şüpheliye Adli İşlem Uygulandı - Son Dakika
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