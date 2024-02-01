Eskişehir\'de 456 bin makaron, 60 bin sigara ve 824 kg tütün ele geçirildi

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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 456 bin makaron, 60 bin sarılmış sigara ve 824 kilogram tütün ele geçirilirken, yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, merdiven altı olarak tabir edilen yerlerde üretilen kaçak tütün ürünlerini piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde belirlenen bir depoya düzenlenen operasyonda, 456 bin dal boş makaron, 60 bin dal sarılmış sigara, 824 kilogram kıyılmış tütün, 225 adet mükerrer kullanım amaçlı bandrol, 2 adet sigara sarma makinesi ve 2 adet kompresör ele geçirildi.

Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR