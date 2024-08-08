Eskişehir'de Kaçak Sigara Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Kaçak Sigara Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir\'de Kaçak Sigara Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kaçak sigara satan bir şüpheli tutuklandı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, şüphelinin ikametinde binlerce paket kaçak sigara ve puro ele geçirildi.

08.08.2024 13:46
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde temin ettiği kaçak sigaraları sattığı iddiası ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerin çalışması neticesinde, Odunpazarı ilçesinde kaçak sigara satan şüpheli şahsın ikameti tespit edildi. İkametinde yapılan aramada; bin 948 paket muhtelif markalarda kaçak sigara ve 35 adet puro ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı. Eskişehir Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan zanlı, Eskişehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Odunpazarı, Jandarma, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Kaçak Sigara Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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