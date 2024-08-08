Eskişehir\'de Kaçak Sigara Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde temin ettiği kaçak sigaraları sattığı iddiası ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerin çalışması neticesinde, Odunpazarı ilçesinde kaçak sigara satan şüpheli şahsın ikameti tespit edildi. İkametinde yapılan aramada; bin 948 paket muhtelif markalarda kaçak sigara ve 35 adet puro ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı. Eskişehir Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan zanlı, Eskişehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ESKİŞEHİR