Eskişehir'de Kaçak Silah ve Mühimmat Operasyonu: Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Kaçak Silah ve Mühimmat Operasyonu: Şüpheli Yakalandı

Eskişehir\'de Kaçak Silah ve Mühimmat Operasyonu: Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de kaçak yollardan temin ettiği silah ve mühimmatı satmak için müşteri aradığı tespit edilen şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı ve tutuklandı.

03.06.2024 17:20
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Eskişehir'de kaçak yollardan temin ettiği silah ve mühimmatı elinde bulundurarak satmak için müşteri aradığı tespit edilen şüpheli, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Odunpazarı ilçesinde yaşayan M.Ç. isimli şahsın kaçak yollardan temin ettiği silah ve mühimmatları evinde bulundurduğu, satmak için müşteri aradığı ve müşteri buldukça da sattığı öğrenildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın evine yapılan operasyonda, 13 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 21 adet tabanca şarjörü, 11 adet tabanca üst kapağı, 165 adet tabanca parçası, 76 adet 9 milimetre fişek, 10 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet cep telefonu, 1 adet şase numarası kazınmış çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından M.Ç. isimli hakkında 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklarla ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' suçundan soruşturma başlatıldı. Şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen M.Ç., tutuklanarak Eskişehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Kaçak Silah ve Mühimmat Operasyonu: Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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