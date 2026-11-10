Eskişehir'de kaçak tütün operasyonunda 184 kilo ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de kaçak tütün operasyonunda 184 kilo ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de 9 Kasım'da Kırmızıtoprak Mahallesi'nde ev ve araçta yapılan aramalarda 184 kilogram kıyılmış tütün ile 130 bin boş makaron ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.
Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 184 kilogram kıyılmış tütün ve 130 bin boş makaron ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında 9 Kasım tarihinde Kırmızıtoprak Mahallesi'nde belirlenen bir ikamet ile araçta arama yapıldı. Aramalarda; 184 kilogram kıyılmış tütün, 130 bin dal boş makaron, bin 160 dal doldurulmuş makaron, 2 adet sigara sarma makinesi, 1 adet kompresör ve 1 adet hava nemlendirici ele geçirildi.
Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan U.Ş. (29) hakkında '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' ve '4733 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.
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