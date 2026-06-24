Eskişehir\'de Kadın Cinayeti Davasında Cezaya İtiraz

Eskişehir'de, 30 yaşındaki Deniz Oktay'ı boğduktan sonra cesedine benzin döküp yakan İdris Gökmen'in yargılandığı davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti sanığa, 'kadına karşı tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırmış müebbet hapis cezası verirken iyi hal indirimi uygulanmadı.

Eskişehir'de kaybolduktan 1 hafta sonra, 22 Nisan 2025 tarihinde Tepebaşı ilçesine bağlı Kozkayı ve Buldukpınar mahallelerinin arasında bulunan Kavacık mevkiinde, ormanlık alanda araştırma yapan polis ekipleri yakılmış kadın cesedi ile karşılaştı. Yapılan incelemede, yanarak hayatını kaybeden kadının 1 haftadır kayıp olarak aranan Deniz Oktay olduğu belirlendi.

Deniz Oktay'ın ölümüne ilişkin açılan davanın karar duruşması Eskişehir Adliyesi 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Oktay'ı boğduktan sonra 2 gün art arda cesede benzin dökerek yakan, kasten öldürme suçundan yargılanan ve hakkında ağırlaştırmış müebbet hapsi istenen sanık İdris Gökmen ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Karar duruşmasında Deniz Oktay'ın taraf avukatları mütalaaya katıldıklarını belirtirken, dosyada fuhşa sürükleme suçunun da işlendiği savunuldu.

"Deniz Oktay saldırmasaydı bunlar yaşanmayacaktı"

Mahkemede savunma yapan İdris Gökmen, "Daha önceden de söylediğim gibi Deniz Oktay küfretmeseydi, üzerime saldırmasaydı bu olay yaşanmayacaktı. Olaydan dolayı pişmanım" dedi.

İdris Gökmen'in avukatı ise ölümün yanmadan kaynaklı değil, Deniz Oktay'ın boynuna uygulanan basıdan dolayı öldüğünü savundu.

Sanığa ağırlaştırmış müebbet hapis cezası verildi

Mahkeme heyeti, sanık için kadına karşı tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırmış müebbet hapis cezasına hükmetti. Ayrıca sanığa iyi hal indirimi de uygulanmadı.

"Birkaç kemikle mezarı oluşturulabildi"

Mahkeme sonunda adliye önünde acıkma yapan Deniz Oktay'ın avukatı Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Funda Güney Kökçınar, "İki sene önce yakılarak öldürülen kadın Deniz Oktay'ın karar duruşmasından çıktı. Kararda tasarlayarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sadece tasarlamadan nitelikli hal verildi. Haksız tahrik indirimi uygulanmadı. Bunlar bizim için önemli ve güzel gelişmeler. Fakat biz canavarca histen de artırım yapılmasını, nitelikli halden verilmesini uygun görüyorduk. Çünkü biliyorsunuz aile Deniz'in cesedine bile ulaşamadı. Deniz'in kaybolmasından 1 buçuk yıl sonra sadece birkaç kemikle mezarı oluşturulabildi. Yani böyle ağır bir cinayette bütün niteliklerin, canavarca hissin uygulanmamasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Ayrıca tekrar dile getirmek isteriz ki bu dosyada kesinlikle bir fuhşa sürükleme durumu da söz konusuydu, söz konusu olduğunu düşünüyoruz. Bununla ilgili herhangi bir soruşturma yürütülmedi. Biz Kadın Hakları Komisyonu olarak şehrimizde gerçekleşen bütün kadın cinayeti dosyalarını, kadına yönelik şiddet dosyalarının takip ediyoruz. Takip etmeye de devam edeceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR