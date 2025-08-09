Eskişehir'de Kadın Porsuk Çayı'na Atlamak İsterken Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Eskişehir'de Kadın Porsuk Çayı'na Atlamak İsterken Kurtarıldı

Eskişehir\'de Kadın Porsuk Çayı\'na Atlamak İsterken Kurtarıldı
09.08.2025 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivil polisler, intihar girişiminde bulunan kadını gondol taklidiyle kurtardı. Kadın hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de Porsuk Çayı'na atlamaya çalışan kadın, turist gibi gondola binen sivil polis ekipleri tarafından nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı.

Olay, saat 13.10 sıralarında Adalar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 45 yaşındaki H.A. isimli bir kadın şahıs, Porsuk Çayı'nın kenarına indi. Daha önceden aynı bölgede suya atladığı bilinen kadını tanıyan çevre esnafı ve durumdan şüphelenen vatandaşlar 112 Acil Servis'e haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, suyun kenarında, "Gelmeyin, atarım kendimi" diye bağıran kadını ikna etmeye çalıştı.

Turist taklidi yapan ekiplerden nefes kesen operasyon

Suyun kenarında duran H.A.'nın konuşarak ikna edilememesi nedeniyle ekiplerin aklına başka bir fikir geldi. Ekiplerin bir bölümü konuşarak kadının suya atlamasına engel olurken, sivil polisler ise iskeleye giderek turist gibi gondola bindi. Fırsat kollayan ekipler, kadının telefon ile görüntülü konuştuğu ve dikkatinin dağıldığı anda harekete geçti. Önce gondol üzerindeki sivil polisler, ardından bariyerlerin arkasındaki üniformalı polisler kadını tutarak suya atlamasına engel oldu. Nefes kesen operasyonu film gibi izleyen vatandaşlar polis ekiplerini alkışladı. O anlar cep telefonu kameraları ile anbean kayıt altına alındı.

Kurtarılan kadın hastaneye kaldırıldı

Porsuk Çayı'ndan uzaklaştırılan ve gözyaşları içerisinde kalan H.A., çevredeki bir kafeye oturtularak sakinleştirilmeye çalışıldı. Güçlükle sakinleştirilen kadını sağlık ekipleri teslim aldı. Ambulansta müdahale edilen kadının kontrol amacıyla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Porsuk Çayı, Porsuk çayı, Operasyon, İnceleme, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Yaşam, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Kadın Porsuk Çayı'na Atlamak İsterken Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı
İstanbul’da son durum ne Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı İstanbul'da son durum ne? Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı
Efsane spor gazetecisi Ümit Aktan, son yolculuğuna uğurlandı Efsane spor gazetecisi Ümit Aktan, son yolculuğuna uğurlandı
Çanakkale’deki orman yangınında itfaiye ekibi alevlerin arasında kaldı: Eyvah, kaç kaç Çanakkale'deki orman yangınında itfaiye ekibi alevlerin arasında kaldı: Eyvah, kaç kaç
Ormanda cesedi bulunan Teslime, anne ve babası için uzaklaştırma kararı almış Ormanda cesedi bulunan Teslime, anne ve babası için uzaklaştırma kararı almış
İtalya’da muhalefet vekilleri, parlamentoya Filistin bayrağının renklerini taşıyan kıyafetlerle girdi İtalya’da muhalefet vekilleri, parlamentoya Filistin bayrağının renklerini taşıyan kıyafetlerle girdi
Düğün öncesi kayınçonun yaptığı konuşma tartışma yarattı Düğün öncesi kayınçonun yaptığı konuşma tartışma yarattı
Ambulans uçak yerleşim alanına düştü 6 kişi hayatını kaybetti Ambulans uçak yerleşim alanına düştü! 6 kişi hayatını kaybetti
Güle güle Alexander Djiku Yeni takımı çok konuşulur Güle güle Alexander Djiku! Yeni takımı çok konuşulur
Beşiktaş, Yakup Arda Kılıç’ı Novi Pazar’a kiraladı Beşiktaş, Yakup Arda Kılıç'ı Novi Pazar'a kiraladı

15:23
Bakan Yumaklı: Çanakkale’deki orman yangınları kontrol altına alındı
Bakan Yumaklı: Çanakkale'deki orman yangınları kontrol altına alındı
14:25
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan İsrail’in işgal planına tepki: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail'in işgal planına tepki: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız
14:07
Şap hastalığının pençesinde kıvranan Ardahan’da çaresizliğin fotoğrafı
Şap hastalığının pençesinde kıvranan Ardahan'da çaresizliğin fotoğrafı
13:46
Hukuk fakültesine girmek için ilk 100 bin şartı durduruldu
Hukuk fakültesine girmek için ilk 100 bin şartı durduruldu
18:17
Şanlıurfa’da şok operasyon Cephanelik gibi evler basıldı
Şanlıurfa'da şok operasyon! Cephanelik gibi evler basıldı
18:09
ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu
ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu
17:57
Özel uçakla geliyor Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’deki ilk maçı belli oldu
Özel uçakla geliyor Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'deki ilk maçı belli oldu
17:10
Avukatı önce meslektaşı sonra da müvekkilleri darbetti
Avukatı önce meslektaşı sonra da müvekkilleri darbetti
17:03
Orman yangınıyla mücadele eden Çanakkale’de havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı
Orman yangınıyla mücadele eden Çanakkale'de havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı
16:58
Sokak köpeğinin kaçırmaya çalıştığı çocuğun imdadına babası yetişti
Sokak köpeğinin kaçırmaya çalıştığı çocuğun imdadına babası yetişti
16:56
İlişkiye girerken araçları 400 metrelik uçurumdan yuvarlanan çift hayatını kaybetti
İlişkiye girerken araçları 400 metrelik uçurumdan yuvarlanan çift hayatını kaybetti
16:56
Dusan Tadic’in yeni takımı resmen açıklandı
Dusan Tadic'in yeni takımı resmen açıklandı
16:52
Uyuşturucu operasyonunda vahşet: Polisin parmağını ısırarak kopardı
Uyuşturucu operasyonunda vahşet: Polisin parmağını ısırarak kopardı
16:48
Beşiktaş, Yakup Arda Kılıç’ı Novi Pazar’a kiraladı
Beşiktaş, Yakup Arda Kılıç'ı Novi Pazar'a kiraladı
16:25
Güle güle Alexander Djiku Yeni takımı çok konuşulur
Güle güle Alexander Djiku! Yeni takımı çok konuşulur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2025 15:44:25. #7.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Kadın Porsuk Çayı'na Atlamak İsterken Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.