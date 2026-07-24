Eskişehir'de Kadın Sürücünün Kazası - Son Dakika
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Eskişehir'de Kadın Sürücünün Kazası

Eskişehir\'de Kadın Sürücünün Kazası
24.07.2026 10:35
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Gaz ve fren pedalını karıştıran kadın sürücü, aracıyla kaldırım ve ağaca çarptı. Hafif yaralı.

Eskişehir'de gaz ve fren pedalını karıştırdığı iddia edilen kadın sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırım ile ağaca çarptı. Sürücü hafif yaralandı.

Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Karsak Sokak üzerinde meydana gelen kazada, S.V. idaresindeki 26 PK 615 plakalı otomobil kontrolden çıktı. İddiaya göre sürücü S.V.'nin gaz ile fren pedalının yerini karıştırması sonucu kontrolü kaybolan araç, yol kenarındaki kaldırıma çıkıp ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar meydana gelirken, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kadın sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Hasar gören otomobil ise çekici marifetiyle sokaktan kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Kadın Sürücünün Kazası - Son Dakika

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