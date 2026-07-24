Eskişehir\'de Kadın Sürücünün Kazası

Eskişehir'de gaz ve fren pedalını karıştırdığı iddia edilen kadın sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırım ile ağaca çarptı. Sürücü hafif yaralandı.

Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Karsak Sokak üzerinde meydana gelen kazada, S.V. idaresindeki 26 PK 615 plakalı otomobil kontrolden çıktı. İddiaya göre sürücü S.V.'nin gaz ile fren pedalının yerini karıştırması sonucu kontrolü kaybolan araç, yol kenarındaki kaldırıma çıkıp ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar meydana gelirken, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kadın sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Hasar gören otomobil ise çekici marifetiyle sokaktan kaldırıldı.