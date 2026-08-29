Eskişehir'de Kafa Kafaya Çarpışma
Eskişehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, maddi hasar meydana geldi. Polis inceleme başlattı.
Eskişehir'de kafa kafaya çarpışan 2 otomobilde maddi hasar oluştu.
Olay, gece saatlerinde Odunpazarı ilçesi 2. Arabacılar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 ABA 087 plakalı otomobil ile kırmızı renkli bir Tofaş marka araç, kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan çarpışma sonucunda her araçta da maddi hasar oluştu. Kırmızı renkli aracın ön tarafının ise parçalandığı, adeta hurdaya döndüğü görüldü. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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