Eskişehir'de Kalp Krizi Faciası
55 yaşındaki A.K., ambulansta hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Eskişehir'de kalp krizi geçiren 55 yaşındaki şahıs, hastaneye götürülürken ambulansta hayatını kaybetti.
Olay, Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Girneliler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K. (55) isimli şahıs, evinde kalp krizi geçirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa bindirilen şahıs, hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.
Şahsın ölümü sonrası adresine polis ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Eskişehir'de Kalp Krizi Faciası - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?