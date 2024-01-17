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Eskişehir'de kamyon şarampole devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Eskişehir'de kamyon şarampole devrildi, sürücü yaralandı

Eskişehir'de bir kamyonun tekerinin bankete kaptırılması sonucu şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kazada maddi hasar meydana gelirken, sürücünün durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Eskişehir\'de kamyon şarampole devrildi, sürücü yaralandı
17.01.2024 - 11:58,  Güncelleme: 11:59
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Eskişehir'de tekerinin bankete kaptırılması sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün sabah saatlerinde İnönü İlçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir istikametinde seyir halinde olan 26 PS 144 plakalı kamyon, sürücüsü O.A.'nın tekeri bankete kaptırması sonucu devrildi. Şarampole devrilen kamyonda maddi hasar meydana gelirken, sürücü O.A. yaralandı.

Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de kamyon şarampole devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de kamyon şarampole devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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