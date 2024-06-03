Eskişehir\'de kapalı yaya bölgelerine giren sürücülere ceza yazıldı

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Eskişehir'de trafik ekipleri kapalı yaya bölgelerine giriş yapan motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne ceza yazdı.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 2 Haziran 2024 tarihinde planlama dahilinde araç trafiğine kapalı yaya bölgelerine giriş yapan sürücülere yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimlerde, kural ihlali yaptığı ve belge eksikliği olduğu tespit edilen 28 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı. - ESKİŞEHİR