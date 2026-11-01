Eskişehir'de kart itirazında telefon ve para gaspı iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de eğlence mekanında banka kartından fazla para çekilmesine itiraz eden müşteriyi darbederek cep telefonunu ve parasını gasp ettikleri iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Olay, Vural Sokak'ta faaliyet gösteren bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işletmeye eğlenmek için giden bir müşteri, banka kartından bilgisi dışında fazla miktarda çekim yapıldığını fark etti. Duruma itiraz etmek amacıyla tekrar mekana giden müşteri, burada darbedilerek cep telefonu ile 3 bin TL parasının zorla alındığını öne sürerek şikayette bulundu.

Müştekinin müracaatı üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında işletme sahibi S.M. ile İ.U., M.G. ve O.D. isimli şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.