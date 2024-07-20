Eskişehir'de Kaybolan Zihinsel Engelli İsa Algın Sağ Olarak Bulundu

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Eskişehir'de 37 yaşındaki zihinsel engelli İsa Algın, 50 kişilik ekibin çalışmaları sonucunda kaybolduğu noktanın 11 kilometre uzağında sağ olarak bulundu.

Tepebaşı ilçesi Yörükakçayır Mahallesinde, 18 Temmuz tarihinde kaybolan 37 yaşındaki zihinsel engelli İsa Algın'ı bulmak için jandarma ve AFAD ile koordineli olarak STK'ların katılımıyla toplam 50 kişi olan arama kurtarma ekibine Dorlion Arama Kurtarma (DAK) 10 kişi ile destek vermişti. Yapılan çalışmalar sonucunda İsa Algın, kaybolduğu yerin 11 kilometre uzağında bulunan Okluball Mahallesi yönünde sağ olarak bulundu. Algın, kontrol amaçlı Yunusemre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - ESKİŞEHİR