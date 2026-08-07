Eskişehir'de Kayıp Genç Kızın Durumu Endişe Verici - Son Dakika
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Eskişehir'de Kayıp Genç Kızın Durumu Endişe Verici

Eskişehir\'de Kayıp Genç Kızın Durumu Endişe Verici
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18 yaşındaki Merve Çiftçi, 4 gündür kayıp. Babası, internette görüştüğü birinden şüpheleniyor.

Eskişehir'de 4 gündür kayıp olarak aranan 18 yaşındaki Merve Çiftçi'nin babası Fettah Çiftçi, kızına internette görüştüğü bir kişi tarafından talimat verildiğinden şüphe ettiğini belirtti.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'nde yaşayan Merve Çiftçi, 3 Ağustos 2026 tarihinde evinden ayrıldı. Telefonunu evde bırakan, tabletini ve küçük bir çantasını yanında götürdüğü belirtilen Çiftçi'den o günden sonra bir daha haber alınamadı. Endişelenen aile, durumu emniyete bildirdi. Müracaat üzerine harekete geçen polis ekiplerinin kayıp kızı bulmaya yönelik çalışmaları sürüyor.

"Kızımın psikolojik durumu çok iyi değildi"

Endişeli baba Fettah Çiftçi, "Kızım ayın 3'ünde sabah saat 06.15 geçe evden çıktı, en son Çarşı durağında bulunmuş, ondan sonra biz bir haber alamadık. Bir sonraki gün Afyonkarahisar'da güvenlik kamerası görmüş. Tam 4 gün oldu, biz bir haber alamıyoruz. Şu anda nereye gitti, kiminle gitti, bilmiyoruz. Kızımın psikolojik durumu çok iyi değildi. Hatta ben psikoloğa götürdüm, tedavi olacaktı, tedaviyi reddedince bir şey de yapamadım. Kızımın eve dönmesini istiyorum. Ben burada bir baba olarak duyarlı ilgililere sesleniyorum, yardımcı olsunlar, kızımı bulsunlar, kızım bana geri dönsün" dedi.

"Karşı taraf kızıma talimat vermiş"

Asosyal olan ve sürekli ekran başında vakit geçiren kızına internette görüştüğü bir kişi tarafından talimat verildiğinden şüphe ettiğini belirten Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Dışarıda herhangi bir bağlantısı yoktu, sosyal birisi değildi. Çarşıya gidip orada burada gezecek bir insan da değildi. Zaten lise 1'i bitirdi, sonra okula gitmedi, gitmek de istemiyordu. Kızımın tablette hangi oyunları oynadığını bilmiyorum ama yönlendirildiğini tahmin ediyorum. Çünkü kızıma yönelik kağıda yazmışlar; 'Evden çık, Çarşı durağına gel, oradan bin' gibi talimatlar vermişler. Kendim o kağıdı gördüm. Hatta ben bunun için mahkemeye de başvurdum. Allah rızası için büyüklerime sesleniyorum, bu konuda bize duyarlı ve yardımcı olsunlar. Bugün benim başıma gelen yarın başkasının başına gelmesin. Gençtir daha, çocuktur. Giderken yanında sadece bir çantası, bir de tableti var. Onun dışında herhangi bir şey evden götürmedi. Tablete giriyor, dün de tabletteydi, tablet açık ama konum olarak biz tespit edemiyoruz."

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Merve, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Kayıp Genç Kızın Durumu Endişe Verici - Son Dakika

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