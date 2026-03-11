Eskişehir\'de Kayıp Kız Çocuğu Aranıyor

Eskişehir'de 2 Mart 2026 tarihinde evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan kız çocuğunun bulunması için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir'de ikamet eden 13 yaşındaki Zehra Ü., 2 Mart 2026 tarihinde evinden ayrıldıktan sonra sırra kadem bastı. Uzun süre geçmesine rağmen eve dönmemesi üzerine paniğe kapılan yakınları, durumu emniyet güçlerine bildirerek kayıp ihbarında bulundu. Kayıp ihbarının ardından emniyet ve jandarma birimleri kentin dört bir yanında arama çalışması başlattı. Kayıp kızın bulunması için paylaşılan eşkal bilgilerinde, 1.50 boyunda, 45 kilogram ağırlığında, esmer tenli, siyah saçlı ve kahverengi gözlü olduğu belirtildi. Çocuğun kaybolduğu esnada üzerinde siyah renkli mont, siyah renkli ayakkabı ve siyah bir çanta bulunduğu öğrenildi. Emniyet yetkilileri ve ailesi, eşkale uygun birini görenlerin ya da yerini bilenlerin vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne veya en yakın kolluk kuvvetlerine bilgi vermelerini rica etti. - ESKİŞEHİR