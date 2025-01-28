Eskişehir\'de Kaza: Araç Şarampole Uçtu

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Eskişehir-Afyonkarahisar yolunda meydana gelen kazada, 26 AJN 991 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.

Kaza, Eskişehir-Afyonkarahisar yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Z.Ö. idaresindeki 26 AJN 991 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kontrolü kaybolan araç şarampole uçtu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif yaralı olarak araçtan çıkarılan ve olay yerinde yapılan ilk müdahalesi yapılan sürücü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kullanılamayacak hale gelen araç olduğu yerden çekici yardımıyla çıkarılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR