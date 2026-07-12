Eskişehir'de Kaza Sonrası Kavga: 6 Yaralı

Eskişehir'de iki aracın çarpıştığı kazanın ardından çıkan kavgada 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Laleler Sokak ve Gülcan Sokak kesişiminde meydana geldi. A.D.S. idaresindeki 26 ABE 806 plakalı otomobil ile K.D. idaresindeki 26 KD 551 plakalı minibüs çarpıştı. Kaza sonrası taraflar arasında anlaşmazlık yüzünden kavga çıktı. İddiaya göre araçlarda olmayan kişilerin de dahil olduğu kavgada 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların bazıları hastaneye kaldırılırken, kaza ve kavgayla alakalı polis inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR