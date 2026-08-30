Eskişehir'de Kaza: Sürücü Hafif Yaralı - Son Dakika
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Eskişehir'de Kaza: Sürücü Hafif Yaralı

Eskişehir\'de Kaza: Sürücü Hafif Yaralı
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Park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Eskişehir'de park halindeki balya yüklü kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü, kazayı ucuz atlattı.

Kaza, EMKO Sanayi Sitesi 1. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 HA 915 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan C.M.I., cadde üzerinde park halinde bulunan 43 AL 557 plakalı balya yüklü kamyonu son anda fark etti. Sürücünün fren yaparak hızını kesmeye çalışmasına rağmen otomobil kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta hasar meydana gelirken, sürücü C.M.I. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Aracın daha hızlı bir şekilde kamyona çarptığı düşünüldüğünde facianın ne denli ucuz atlatıldığı göze çarptı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Kaza: Sürücü Hafif Yaralı - Son Dakika

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