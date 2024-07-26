Eskişehir'de Kereste Deposunda Yangın Çıktı - Son Dakika
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Eskişehir'de Kereste Deposunda Yangın Çıktı

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Eskişehir'de bulunan bir kereste deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda depoda büyük maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri, tekrar yanma ihtimaline karşı soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

26.07.2024 00:57
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Kereste deposunda çıkan yangın maddi hasara neden oldu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir kereste deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü.

Olay, Batıkent Mahallesi'nde bulunan Keresteciler Sitesi'ndeki bir depoda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gülnaz Ö'ye ait kereste deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, büyük maddi hasar oluştu. Depoda bulunan kerestelerin tekrar yanmasını engellemek amacıyla itfaiye ekiplerince soğutma çalışması yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çevik kuvvet ekipleri ise depo çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Yangının çıkış sebebinin tespit edilmesi amacıyla ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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