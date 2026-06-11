Evde hayatını kaybeden kadının yıllarca kimliksiz yaşadığı ortaya çıktı - Son Dakika
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Evde hayatını kaybeden kadının yıllarca kimliksiz yaşadığı ortaya çıktı

11.06.2026 16:00
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Eskişehir'de evinde ölü bulunan yaşlı kadının parmak izi alındı, ancak kimlik veya nüfus kaydına ulaşılamadı. Yıllarca kimliksiz yaşadığı belirlenen kadının memleketinin Ardahan olduğu tespit edildi.

Eskişehir'de, yaşadığı evde hayatını kaybeden kadının kimlik bilgilerinin bulunması için alınan parmak izi sonrasında ilginç bir durum ortaya çıktı. 70'li yaşlarda olduğu tahmin edilen kadının kimlik veya nüfus kaydının olmadığı belirlendi.

Tepebaşı ilçesi Şirintepe mahallesi Yaşar Doğu Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 5'inci katında yaşayan ve isminin Mülkiye olduğu iddia edilen yaşlı kadın yakınları tarafından evinde hareketsiz bir biçimde bulunmuş, ekiplerin incelemesinde hayatını kaybettiği tespit edilen kadın için belediye tabibi 'şüpheli ölüm' kararı vermişti. Polis ekiplerinin sevk edildiği evde bahse konu yaşlı kadına dair kimlik bulunamamıştı. Yapılan otopside ise Mülkiye Kılıç'da darp ve cebir izlerine rastlanmazken, yaşlılığa bağlı olarak öldüğü belirlendi.

Polis ekipleri yaşlı kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Başlatılan çalışma sonrasında parmak izi alınan kadına dair herhangi bir kimlik veya resmi kayda ulaşılmadı. Hayatını kaybeden kadının yıllarca kimliksiz yaşadığı ortaya çıktı. Yapılan araştırmalarda memleketinin Ardahan olduğu belirlenen kadın için Ardahan'dan detaylı araştırması bilgi talep edildi. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Ardahan, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evde hayatını kaybeden kadının yıllarca kimliksiz yaşadığı ortaya çıktı - Son Dakika

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