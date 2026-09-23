Eskişehir\'de kimyasal tepkime yaşanan çöp konteynerinde yangın çıktı

Eskişehir'de sabah saatlerinde özel bir okulun fen laboratuvarından atılan kimyasal maddelerin tepkimeye girmesi sonucu patlamaların yaşandığı çöp konteynerinde yangın çıktı. Konteyner, yangının söndürülmesinin ardından belediye ekiplerince kaldırıldı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Arifiye Mahallesi Tayfun Sokak üzerinde bulunan Adalet İlkokulu yanındaki çöp konteynerine atılan kimyasal maddelerin tepkimeye girmesi sonucu patlamalar meydana gelmişti. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, paniğe sebep olan olayda şans eseri kimse yaralanmamıştı. Özel okul yönetimi hakkında inceleme başlatılmıştı.

Aynı çöp konteynerinde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Kimyasal reaksiyonun devam etmesi nedeniyle bir anda yeniden alevlere teslim olan konteynerden yükselen dumanları gören çevre sakinleri durumu vakit kaybetmeden itfaiye ve belediye ekiplerine bildirdi. Yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerce söndürüldü.

Belediye ekipleri, kimyasal tepkimenin tekrar etme ihtimali ve riske oluşturması sebebiyle çöp konteynerini bulunduğu yerden kaldırdı.