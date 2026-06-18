Eskişehir\'de Kız Arkadaş Kavgası: Bacak Yarası ve Kaçış

Eskişehir'de kız arkadaş meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada bir kişi silahla bacağından yaralanırken, olayın şüphelisi kayıplara karıştı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Çankaya mahallesi çaba Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki taraf arasında kız meselesinden dolayı çıktığı iddia edilen tartışmada karşı tarafın silahla açtığı ateşten sağ bacağından yaralanan Hasan M. (26) kanlar içinde yere yığıldı. Silahla ateş eden şahıs ise olay yerinden yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olay yerinde bulunan bir Çekiç ve üç mermi kovanı üzerinde inceleme yaptı. Kaçan şahsın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Öte yandan olayın şüphelisi olduğu iddia edilen şahsın kaçtığı anı bir ikametin güvenlik kamerasına yansıdı. - ESKİŞEHİR