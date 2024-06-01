Eskişehir'de Kontrolden Çıkan Araç, Çocukların Oyun Alanına Demir Parçaları Düşürdü - Son Dakika
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Eskişehir'de Kontrolden Çıkan Araç, Çocukların Oyun Alanına Demir Parçaları Düşürdü

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Eskişehir'de bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç site duvarına çarptıktan sonra takla attı. Kazada sürücü hafif yaralanırken, duvardan kopan demir parçaları şans eseri çocukların oyun alanına düşmedi. Olayın ardından site sakinleri demir çitleri topladı.

01.06.2024 12:20
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Aracın çarpmasıyla kopan demirler sitede çocukların oyun alanına düştü

Kontrolden çıkan araç site duvarın çarptıktan sonra takla aştı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil site duvarına çarptıktan sonra takla attı. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, duvardan kopan demir parçalarından şans eseri kimse yaralanmadı.

Kaza dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi'nde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre K.C. isimli erkek sürücü idaresindeki 06 DLB 785 plakalı otomobil, Özlem Caddesi üzerinde seyir halindeyken bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan araç yoldan çıkarak cadde üzerinde bulunan sitenin demir çitlerine çarptıktan sonra takla attı. Ters dönen araç içerinden hafif yaralı olarak çıkarılan sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

Öte yandan aracın çarpması sonucu kopan demir çitler site bahçesine düştü. Çocukların site bahçesinde oynadığı anda gerçekleşen kazada şans eseri yara alan olmadı. Site sakinleri isi demir çitleri çalınmaması için topladığı görüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Kontrolden Çıkan Araç, Çocukların Oyun Alanına Demir Parçaları Düşürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Kontrolden Çıkan Araç, Çocukların Oyun Alanına Demir Parçaları Düşürdü - Son Dakika
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