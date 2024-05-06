Eskişehir'de cip takla attı, kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Eskişehir'de cip takla attı, kullanılamaz hale geldi

Eskişehir\'de cip takla attı, kullanılamaz hale geldi

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak takla atan cip kullanılamaz hale geldi. Kaza sonucunda sürücü yaralanmazken, cip kullanılamaz hale geldi. İnceleme başlatıldı.

06.05.2024 14:36
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Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak takla atan cip kullanılamaz hale geldi.

Kaza, gece 04.00 sularında Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Y. idaresindeki 11 ABV 514 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkarak ağaca çarpan cip, takla atarak durabildi.

Kazada şans eseri sürücü yaralanmazken, cip kullanılamaz hale geldi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de cip takla attı, kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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