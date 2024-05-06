Eskişehir\'de cip takla attı, kullanılamaz hale geldi

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Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak takla atan cip kullanılamaz hale geldi.

Kaza, gece 04.00 sularında Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Y. idaresindeki 11 ABV 514 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkarak ağaca çarpan cip, takla atarak durabildi.

Kazada şans eseri sürücü yaralanmazken, cip kullanılamaz hale geldi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR