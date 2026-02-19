Eskişehir\'de Köprüde Kaza: 2 Yaralı

Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobil, köprünün beton kolonuna çarptı. Meydana gelen kazada 2 yaralı sıkıştıkları yerden itfaiye tarafından çıkarıldı.

Kaza, Eskişehir çevreyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Vedat K. (47) idaresindeki 26 ACT 062 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin taşıyıcı beton kolonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Vedat K. ve ön koltukta yolcu olarak bulunan Yaşar A. (56) yaralandı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan kişilerden Yaşar A., itfaiye tarafından çıkarılarak Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaşar A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bilinci açık olan ve araçta sıkışan Vedat K. ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda çıkarılarak Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili incelme başlatıldı. - ESKİŞEHİR