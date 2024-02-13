Eskişehir'de Kurallara Uymayan Araç Sürücülerine 1.5 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Kurallara Uymayan Araç Sürücülerine 1.5 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı

Eskişehir\'de Kurallara Uymayan Araç Sürücülerine 1.5 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, abart egzozlu araçlar ve hatalı parklanmalar nedeniyle toplamda 1 milyon 552 bin 946 TL cezai işlem uygulandı. Denetimler sonucunda, mevzuata uygun olmayan teknik değişiklikler nedeniyle 14 araç sürücüsüne 90 bin 146 TL, duraklama yasağına uymayan 155 araca 106 bin 950 TL, taşıt yolu üzerinde park ihlali yapan bin 384 araca ise 1 milyon 355 bin 850 TL ceza kesildi.

13.02.2024 17:44  Güncelleme: 17:45
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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kurallara uymayan araç sürücülerine üzere toplamda 1 milyon 552 bin 946 TL cezai işlem uygulandı.

Eskişehir'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce abart egzozlu araç ve hatalı parklanmalara yönelik denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde; 14 araç sürücüsüne mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması içeriğinden toplam 90 bin146 TL, 155 araca duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamaktan 106 bin 950 TL, bin 384 araca taşıt yolu üzerinde park ihlalinden 1 milyon 355 bin 850 TL olmak üzere toplamda 1 milyon 552 bin 946 TL cezai işlem uygulandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Kurallara Uymayan Araç Sürücülerine 1.5 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de Kurallara Uymayan Araç Sürücülerine 1.5 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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