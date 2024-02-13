Eskişehir\'de Kurallara Uymayan Araç Sürücülerine 1.5 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı

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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kurallara uymayan araç sürücülerine üzere toplamda 1 milyon 552 bin 946 TL cezai işlem uygulandı.

Eskişehir'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce abart egzozlu araç ve hatalı parklanmalara yönelik denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde; 14 araç sürücüsüne mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması içeriğinden toplam 90 bin146 TL, 155 araca duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamaktan 106 bin 950 TL, bin 384 araca taşıt yolu üzerinde park ihlalinden 1 milyon 355 bin 850 TL olmak üzere toplamda 1 milyon 552 bin 946 TL cezai işlem uygulandı. - ESKİŞEHİR