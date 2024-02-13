Eskişehir\'de Kurallara Uymayan Araç Sürücülerine 1.5 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kurallara uymayan araç sürücülerine üzere toplamda 1 milyon 552 bin 946 TL cezai işlem uygulandı.
Eskişehir'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce abart egzozlu araç ve hatalı parklanmalara yönelik denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde; 14 araç sürücüsüne mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması içeriğinden toplam 90 bin146 TL, 155 araca duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamaktan 106 bin 950 TL, bin 384 araca taşıt yolu üzerinde park ihlalinden 1 milyon 355 bin 850 TL olmak üzere toplamda 1 milyon 552 bin 946 TL cezai işlem uygulandı. - ESKİŞEHİR
Best Model of Turkey Kurucu Başkanı, prodüktör, organizatör ve menajer Erkan Özerman hayatını kaybetti.
Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi Eryaman Stadyumu'ndaki zemin sorunu nedeniyle maçın başka bir stadyumda oynanması için TFF'ye başvuruda bulundu. TFF'nin çim denetleyicileri incelemelerde bulundu ve raporlarını sundu. Maçın Eryaman Stadyumu'nda oynanıp oynanmayacağı yarın açıklanacak.
Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması yaşandı. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen olay korku filmlerini aratmadı.
Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 55 kiloda milli sporcu Muammer Şahin, koparmada 112 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde özel bir firmanın faaliyet gösterdiği altın madeninde toprak kayması meydana geldi. Olayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 9 işçiye ulaşılamadığını söyledi. AFAD, olay bölgesine 9 ilden arama kurtarma ekipleri sevk etti.
Esra Ezmeci'nin programına başvurarak yardım isteyen Göksu, eşinin çalışmadığını aynı evde yaşadıkları kayınpederinin alkolik olduğunu kayınvalidesinin de müstehcen görüntüler izleyerek kendisine zorla göstermeye çalıştığını söyleyerek sitem etti.
Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya Hayaloğlu, 1 Mart'ta vizyona gireceği duyurulan 'Ahmet'in Türküsü' filmine karşı sessizliğini bozarak yasal işlemler başlattıklarını açıkladı. Kaya, filmin Ahmet Kaya'nın hayatını yanlış ve ticari amaçlarla kullanarak kendi kariyerlerini yeniden kurmaya çalışan kişiler tarafından yapıldığını belirtti.
Pakistan'da oy sayımının uzun süre devam etmesi nedeniyle krize neden olan, Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için 8 Şubat'ta düzenlenen seçimlerin galibi tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) oldu. PTI'ın hükümet kurabilmek için iki siyasi partiyle ittifak yapacağı öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de Kurallara Uymayan Araç Sürücülerine 1.5 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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