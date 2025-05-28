Eskişehir'de Kurban Alışverişine Dikkat! - Son Dakika
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Eskişehir'de Kurban Alışverişine Dikkat!

Eskişehir\'de Kurban Alışverişine Dikkat!
28.05.2025 17:38
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Eskişehir Emniyeti, kurban pazarlarında hırsızlık ve dolandırıcılık riskine karşı üreticileri uyardı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, kurban satış yerlerinde yapılacak hayvan alışverişleri esnasında meydana gelebilecek hırsızlık ve dolandırıcılıklara karşı hayvan üreticilerinin dikkatli olması için uyarıda bulundu.

Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarlarındaki alışveriş yoğunluğunun bayram boyunca devam etmesi bekleniyor. Kurban pazarlarındaki küçükbaş ve büyükbaş hayvan üreticileri, alışveriş sırasında çeşitli dolandırıcılık olaylarıyla da karşı karşıya kalabiliyor. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından hayvan üreticilerine yönelik uyarılarda bulunuldu. Yapılan açıklamada, şu uyarılara yer verildi:

"Alışveriş sırasında aldığınız paranın, çek ve senedin sahte olup olmadığını kontrol edin. Aynı anda gelen birden fazla müşteriye karşı dikkatli ve duyarlı olun. Ücretinizi almadan kurbanlık hayvanınızı teslim etmeyin. Size verilen telefon numarasını doğru olup olmadığını, numarayı aldığınız anda arayarak kontrol edin. Özellikle akşam vakitlerinde hırsızlık olaylarına karşı duyarlı olun. Yanınızda ve kaldığınız yerde nakit para bulundurmayın. Alışverişlerinizi mümkün olduğunca nakit para alarak yapın. Çek ve senetlerin karşılıksız çıkma ihtimali olduğunu unutmayın. Mümkün olduğunca döviz ile alışveriş yapmayın. Döviz ile yapılan alışverişlerde sahteciliğe ve döviz kurlarına dikkat edin. Kurban satış yerlerinde para akışının yoğun olmasından dolayı yankesicilik, kapkaç, dolandırıcılık ve sahte para konusunda duyarlı bulunun. He türlü şüpheli durumu zaman kaybetmeden 112 Acil Durum Hattı'nı arayarak polise bildirin." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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