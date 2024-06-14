Eskişehir'de Kurban Bayramı öncesi trafik bilgilendirme çalışması yapıldı

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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında emniyet kemeri takmanın önemi ve alkollü araç kullanmanın riskleri konusunda bilgilendirme yapıldı.

Eskişehir Valilik Meydanı'nda emniyet kemeri takmanın önemi ve alkollü araç kullanmanın riskleri konusunda farkındalığın arttırılması amacıyla Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce bilgilendirme çalışması yapıldı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Trafik Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı ve Alkolmetre Simülasyon Gözlüğü ile uygulamalı bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi. - ESKİŞEHİR