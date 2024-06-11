Eskişehir'de LGBT Gösterisine Polis Müdahalesi - Son Dakika
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Eskişehir'de LGBT Gösterisine Polis Müdahalesi

Eskişehir'de izinsiz gösteri ve yürüyüş yapmak amacıyla toplanan ve LGBT bayrağı açarak sloganlar attıktan sonra polis müdahalesiyle gözaltına alınan 10 eylemciden 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

11.06.2024 13:21
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Eskişehir'de izinsiz gösteri ve yürüyüş yapmak amacıyla toplanan ve LGBT bayrağı açarak sloganlar attıktan sonra polis müdahalesiyle gözaltına alınan 10 eylemciden 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Eskişehir'de geçtiğimiz gün sosyal medyadan haberleşerek Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi'nde bulunan Ulus Anıtı meydanında buluşan grup, izinsiz şekilde 'Onur Yürüyüşü' adı altında gösteri ve yürüyüş yapmak istedi. LGBT bayrağı açarak sloganlar atan topluluk, polis ekiplerinin uyarılarına rağmen dağılmadı. Bölgede güvenlik tedbiri alan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 5'i kadın 10 eylemciyi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolü ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne götürülen eylemcilerden 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 eylemci, 'Gösteri yürüyüş kanununa muhalefet, Polise mukavemet ve görevini yaptırmamak için direnme' suçlarından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından eylemcilerden 1'i tutuklama diğer 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen eylemcilerin tamamı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de LGBT Gösterisine Polis Müdahalesi - Son Dakika

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