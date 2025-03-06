Eskişehir'de park halinde bulunduğu yerden kaldırılmak istenen lüks araçta, çekiciden düşmesi sonucu ağır hasar meydana geldi.
Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Deniz Sokak üzerinde park halinde bulunan 34 FUR 026 plakalı Mercedes marka lüks otomobil, 26 AKB 565 plakalı çekici yardımıyla çekilmek istendi. 4 tekerleğinden de bağlanan ve havaya kaldırılan araç, bir anda yere düştü. Oldukça yüksekten düşen araçta ciddi düzeyde hasar meydana geldi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de Lüks Araç Çekiciye Düşerek Hasar Gördü - Son Dakika
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