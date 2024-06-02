Eskişehir'de Mayıs Ayında 693 Aranan Kişi Yakalandı

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Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Mayıs ayında aranma kaydı bulunan 693 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Mayıs ayında 241 farklı uygulama noktasında bin 956 personel ile aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 466 şüpheli ve farklı sürelerde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 227 firari şahıs yakalandı. - ESKİŞEHİR