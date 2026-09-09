Eskişehir'de meşelik alanda çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Eskişehir'de meşelik alanda çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Eskişehir\'de meşelik alanda çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Eskişehir'in Mihalıççık ve Sivrihisar ilçeleri arasındaki meşelik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Güneşin batmasıyla helikopterler görevine ara verirken, kara ekipleri gece boyunca bölgede nöbet tutacak.

Eskişehir'in Mihalıççık ve Sivrihisar ilçe sınırları arasında yer alan meşelik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Mihalıççık ve Sivrihisar ilçeleri arasındaki Dümrek ve Yayla kırsal mahalleleri sınırlarında bulunan meşelik alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi. Ekiplerin karadan ve havadan yürüttüğü koordineli müdahale sayesinde yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Güneşin batmasıyla birlikte yangın söndürme helikopterleri emniyet tedbirleri gereği görevlerine ara vermek zorunda kaldı. Yangının tamamen söndürülmesi ve muhtemel bir parlamanın önüne geçilmesi amacıyla kara ekiplerinin gece boyunca bölgede nöbetçi kalacağı bildirildi.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Acil Durum, Sivrihisar, Mihalıççık, Eskişehir, 3. Sayfa, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de meşelik alanda çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de meşelik alanda çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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