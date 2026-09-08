Eskişehir\'de minik Elif’in ölümünde ev hapsi kaldırılan sürücü yeniden gözaltına alındı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 4 yaşındaki Elif Mavi Avli'nin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından hakkında ev hapsi kararı verilen otomobil sürücüsü F.A.B., yapılan itiraz üzerine çıkarılan yakalama kararının ardından yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Çolpan Sokak'ta 4 Eylül günü meydana gelen olayda, F.A.B. (40) idaresindeki 26 AFU 319 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Avli ve kızı Elif Mavi Avli'ye çarpmıştı. Annenin hafif yaralandığı kazada ağır yaralanan küçük Elif Mavi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiş, Asri Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü F.A.B. hakkında ilk etapta ev hapsi kararı verilmişti. Yapılan itiraz sonrası başlatılan soruşturma kapsamında ev hapsi kararının kaldırılması ve çıkarılan yakalama kararının ardından polis ekiplerince tekrar gözaltına alınan kadın sürücü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.