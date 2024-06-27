Eskişehir\'de Misafirlik Tartışması: Kadın Balkondan Düşerek Yaralandı

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Eskişehir'de 2'nci kattaki evine misafirliğe gelen Ş.Y. ve arkadaşı ile tatışıp korkan kadın, balkondan 1'inci kata düşerek yaraladı. Polise kapıyı açmayan şüpheli ve arkadaşı kapının kırılması ile gözaltına alındı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Söğütçü Sokakta meydan geldi. sokak üzerindeki bir apartmanda oturan Ş.Y. isimli şahıs kadın arkadaşı ile birlikte Z.A. isimli kadın bina sakininin 2 kattaki dairesine misafirliğe gitti. Edinilen bilgiye göre Z.A. ve Ş.Y. ile arkadaşı arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası korkan Z.A. isimli kadın, 2'nci kattaki balkonundan kaçmaya çalışırken 1'inci kata düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yaralı olarak apartman boşluğundan kurtarılan kadın tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Daha sonra 2 kattaki dairede bulunan şüpheli Ş.Y ve arkadaşı polise kapıyı açmadı. Savcılık kararı ile kapıyı kıran ekipler, daireye girerek şüpheli Ş.A ve arkadaşını işlemleri için emniyete götürdü.

"Ama sürekli bir dairenin içine bakıyorlar"

Apartmandan yaşayan Tansel Mandıracı yaşananları şöyle anlattı:

"İkinci katta oturanlar kavga etmişler, bıçak çekmişler birbirlerine. Bıçak çekince apartmanın boşuna atlamışlar. Ondan sonra polisleri aramışlar. İki kişi çıktı apartmandan. Aşağı kapıyı açtık, garajın kapısını, oradan sonra girdik. Apartman boşuna girmiş, oradan birinci kata girmiş. 'Oturmaya geleceğiz' muhabbeti, sürekli bizim kapıyı çalıyorlardı bunlar. Annem babam şu anda kaplıcalara gitti. Sürekli kapıyı çalıyorlar; 'Oturmaya geleceğiz. Ne yapıyorsunuz?' falan diyorlar. Gidiyorlar ondan sonra. Ama sürekli bir dairenin içine bakıyorlar. Tanımıyorum 2-3 ay oldu taşınalı. Vallahi karı-koca olduklarını da bilmiyorum ama arkadaş gibi bir şeyler bunlar." - ESKİŞEHİR