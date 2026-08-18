Eskişehir'de Moloz Tartışması Kovalamaca ile Son Buldu - Son Dakika
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Eskişehir'de Moloz Tartışması Kovalamaca ile Son Buldu

Eskişehir\'de Moloz Tartışması Kovalamaca ile Son Buldu
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Eskişehir'de moloz dökme sebebiyle çıkan gerginlikte 2 yaralı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'in kırsal mahallesinde başlayan moloz dökme tartışması, çevre yolundaki polis uygulama noktasına kadar uzanan kovalamacayla son buldu. Yaşanan arbedede 2 kişi yaralanırken, kovalamacaya karışan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Sevinç Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede moloz dökülmesi nedeniyle taraflar arasında çıkan gerginlik, kısa sürede tartışmaya dönüştü. İddiaya göre, moloz döktüğü öne sürülen 26 BH 510 plakalı kamyondaki Y.B. ve R.M., tepki gösteren mahalle sakinlerine küfrederek olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Bunun üzerine mahalle sakinlerinin bulunduğu 26 ABH 695 plakalı otomobildeki M.S., M.V., M.Ş. ve M.Ö., kaçan kamyonu takibe aldı. Jandarma bölgesinde başlayıp Eskişehir Çevre Yolu üzerindeki Ankara uygulama noktasına kadar süren kovalamaca, kamyondaki kişilerin polis ekiplerine sığınmasıyla tamamlandı. Uygulama noktasında taraflar arasında çıkan arbedede 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyonu kovaladığı belirtilen 4 şahıs ise işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Olaylar, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Moloz Tartışması Kovalamaca ile Son Buldu - Son Dakika

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