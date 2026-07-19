Eskişehir\'de Motosiklet Kazası

Eskişehir'de önüne aniden köpek fırlayan motosiklet sürücüsü, yaptığı ani manevra sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan sürücü hastaneye gitmeyi reddetti.

Kaza, Büyükdere Mahallesi Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ü. idaresindeki 26 AOY 689 plakalı motosikletle seyir halindeyken yola aniden bir köpek fırladı. Sürücü M.Ü.'nün köpeğe çarpmamak için yaptığı ani manevra sonrası motosiklet kontrolden çıkarak yan yattı. Orta refüjdeki çalıların arasına sürüklenerek düşen motosiklet sürücüsü, yaşanan kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ambulansta ilk müdahalesi ve pansumanı yapılan sürücü M.Ü., durumunun iyi olduğunu belirterek, hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR